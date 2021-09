Piden ayuda para recuperarlas.

Durante el fin de semana, delincuentes ingresaron a una carpintería ubicada en calle Roca del departamento de Tupungato. Del interior lograr sustraer varias herramientas y ahora buscan recuperarlas.

Hernán Muñoz, víctima del robo y vecino de Tupungato, dialogó con “A Media Mañana” por Canal 8 al respecto, “yo me di cuenta el día lunes cuando me presenté a trabajar, me habían cortado la puerta del galpón y sustrajeron 5 maquinas de mano”. Se llevaron, una fresadora grande marca Makita, una fresadora chica y una caladora marca Makita, una pistola calor marca Total, una amoladora de la misma marca. Todas las herramientas son de color verde.

“Ayer puse la denuncia, fue la policía y la gente de investigación, trataron de sacar alguna huella y estamos a la espera”, detalló el trabajador.

Lo sustraído, “son maquinas muy necesaria que las utilizo todo el tiempo, hace diez años que tengo la carpintería y es la primera vez que me pase esto. Me sorprendió, porque nunca me había tocado a mí”.

En cuanto al valor, “algo de $140 mil pesos en maquinas, se llevaron. Yo necesito seguir trabajando, necesito cumplirle a la gente”.

Respecto al momento del robo, “ninguna cámara de seguridad tomó nada, porque están lejos. Ha sido un blanco perfecto”.

Quienes puedan aportar datos deben acercarse a la comisaría más cercana.