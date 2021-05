Se la robaron de la puerta de su casa el pasado viernes.

Noemí Sánchez, es enfermera del Hospital Scaravelli y hoy necesita de la ayuda de la comunidad. Fue víctima de la inseguridad, le robaron su camioneta de la puerta de su casa en Tupungato y hasta el momento no tienen novedades.

La mujer estuvo en diálogo con “A Media Mañana”, “hasta ahora no nos han dicho nada. Pensamos que alguien nos estuvo mirando, pero no tenemos idea”, dijo. Por otro lado manifestó, “siempre dejamos la camioneta afuera, cuando oscureció salimos a buscarla y ya no estamos”, comentó.

Se la llevaron de calle Filipini del distrito de San José, se trata de una Chevrolet S10 Patente DVK 921. Cámaras de seguridad de la zona, registraron el momento en el que huyen con el rodado. Pese a la búsqueda y la investigación en proceso, hasta el momento no “hay ninguna novedad”.

“La zona es transitada, pero nadie vio nada”. En relación a los avances de la investigación, “llegamos hasta donde habían rastros de la camioneta pero nunca más supimos nada”.

Para brindar información al respecto, se puede tomar contacto al 2622463460 o en la comisaría más cercana.