Se trata del delantero Rodolfo Periales.

Rodolfo “Fito” Periales, hace un par de días llegó a Brasil, más precisamente a Manaos, donde fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Amazonas Fútbol Club, equipo que milita en la Serie D.

Pese a la complicada situación sanitaria que vive Brasil y más la zona de Manaos (fue noticia mundial por la falta de oxígeno en los hospitales) , el nacido en La Consulta, San Carlos, brindó una nota exclusiva para 8 Digital, donde contó cómo vive estos días, su llegada al club y su debut con gol.

“Desde que llegue de Argentina, solo voy y vengo a entrenar y los días de los partidos porque acá la situación esta complicada por el covid y no podemos prácticamente salir”, comentó el delantero que dejó su trabajo como banquero Ciudad de Mendoza, para vivir del fútbol.

Además dijo “Este club donde yo estoy ahora es muy nuevo, se fundó en el año 2019 y como muchos saben está militando en la Serie D”.

“Como dije antes de la ciudad Manaos, mucho no puedo decir porque no puedo salir, del club tengo para contar que soy el único argentino, todo el resto es de Brasil y de diferentes estados”.

“Los jugadores acá son muy buenos, rápidamente me unieron al grupo y he sido muy bien aceptado por todos y eso hace que me sienta muy cómodo”.

Respecto al fútbol “Creo que por el momento llevó una muy buena adaptación, ya sume mis primeros minutos y pude convertir mi primer gol como profesional”.

“Sé que si sigo por este camino vamos a ir muy bien y podré lograr cosas importantes que es lo que todo jugador anhela”.

“Todo esto se lo agradezco a la familia por el aguante y a la empresa CJR Sport, que confió en mí para llevar a delante este sueño que tengo que es ser un jugador profesional”, finalizó Rodolfo Periale.