Lo dijo tras su salida en la coordinación regional de salud.

Rodolfo Guillén, estuvo seis años al frente de la coordinación regional de salud, en diálogo con «AmaneciDos«, por 101.9, «fue una experiencia personal muy enriquecedora y muy desgastante también».

Sobre su experiencia personal compartió, «se aprende muchísimo, se crece muchísimo, profesional y personalmente. Creo que se armó un muy buen equipo de trabajo, con las dificultades de un país que vive en crisis, gestionamos de la mejor manera. Es un equipo fantástico el que sigue trabajando ahora».

En relación al ámbito laboral, agregó «corresponde hacer un balance de lo que se hizo, a nivel sanitario, porque para mí fue muy positivo. Nuestra gestión estuvo dividida en dos partes, los primeros años hicimos un diagnóstico para saber cómo estaba le sistema de salud en el Valle de Uco. Así se trazó un plan de mejoramiento».

En su cargo, debió trabajar arduamente en pandemia, «sin prever que se venía una crisis como la que vino, se fortaleció el sistema de salud. Fueron decisiones importantes, recibimos mucho apoyo, una de las más grandes fue el Hospital Tagarelli».

Sobre su paso por la coordinación y su futuro, «nadie me puede decir que me regalaron el sueldo, en seis años me he tomado solo 30 días de licencias».

«Mi manera de hacer política, sería tan distinta a la que se hace en el país. Felicito al militante, pero yo no me veo recorriendo casas, porque la gente pide cosas y yo no sé si voy a poder cumplir con todo lo que piden», agregó Guillén.

«Este país requiere más esfuerzo de la gente. Si me preguntas si me gustaría ser intendente, gustaría, lo que no sería es candidato. Yo soy radical a muerte, de familia y de ideología», compartió.