El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, criticó hoy al presidente Alberto Fernández por impulsar un juicio político contra la Corte Suprema. Aseguró que al kirchnerismo “no le gusta la democracia”, además adelantó que Juntos por el Cambio rechazará en el Congreso la medida de juicio político contra los jueces del máximo tribunal.

“Días después de desconocer un fallo de la Corte, el presidente acompañado por algunos gobernadores, no todos, dijeron ‘esta Corte suprema no nos gusta, cambiemos a todos los jueces’. Acatar las leyes no es opcional”, aseguró Larreta

Insistió que el kirchnerismo debe entender que no tiene el poder absoluto y adelantó que “aunque quieran anular uno de los tres poderes del Estado”, la oposición “no lo va a permitir”. “Vamos a oponernos en el Congreso. No vamos a permitir que se lleven puesta la república”, expresó.

Horacio Rodríguez Larreta, criticó en un video difundido hoy, que el Kirchnerismo quiere tener el «poder absoluto». “Al Gobierno no les gusta un fallo, lo desconoce; no les gusta un juez, quieren remover al juez. En realidad, no les gusta la democracia, el balance de poderes que representa un sistema republicano” apuntó.

El presidente Alberto Fernández encabezó hoy, un acto en Misiones junto al gobernador, Oscar Herrera Ahuad, y criticó la “opulencia” de la Ciudad de Buenos Aires.

“Soy el primer presidente que nació en la ciudad de Buenos Aires, el primer porteño, y tengo el orgullo de decir que soy el más federal de los porteños. Me peleo mucho con mi cuidad para que deje de lado su opulencia y sea parte de una mejor distribución de riqueza”, expresó Fernández.