Ocurrió en el día de ayer.

En el día de ayer, al menos dos conductores denunciaron que fueron víctimas de la inseguridad cuando dejaron sus vehículos estacionados en las afueras del cementerio municipal de ese departamento.

Una de las víctimas expresó, «no solo nos encontramos con el dolor de despedir a un ser querido, sino que saliendo de su sepelio, lamentablemente nos habían reventado el vidrio, llevándose dinero en efectivo y un celular».

Alertaron a la comunidad mostrando fotos de los destrozos en los rodados, «no respetan la propiedad ajena, no respetan el dolor ajeno. No puede volver a pasar». Aunque fueron dos las vecinas que expresaron indignación por lo ocurrido, no descartar que más conductores sufrieron hechos similares.

Fotos cortesía.