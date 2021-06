Nació en 1970.

Rosa Argentina Romano tiene 86 años, vive en Tunuyán y lleva una búsqueda incansable para encontrar a su hijo/a nacida el 10 de enero del 1970. En la actualidad, no cuentan con datos certeros y pide ayuda, “si tenés dudas con tu identidad, buscarme”, dijo en diálogo con Canal 8.

Al momento del parto fue asistida por los médicos Ricardo Baglini y el director del Hospital Emilio Civit en la ciudad de Mendoza. “El embarazo fue normal, acá (Tunuyán), no me podían atender. Todo fue muy raro al momento de mi traslado hacia el hospital me hicieron muchas preguntas referidas a mi descendencia y de mi esposo si teníamos enfermedades hereditarias etc..”, detalló.

Por otro lado, “al momento de su nacimiento la dieron por fallecida, me dijeron que estaba en el cementerio del departamento de Las Heras que figuraba como NN y con mi nombre Rosa Argentina Romano, también fui a la morgue con mi medalla de identificación, pero nunca me mostraron, ni vi el cuerpo directamente nunca tuve una respuesta sobre este tema”, relató la mujer.

“Estoy segura un 90% de que era una nena, en el hospital no me ayudó nadie, para ver si estaba viva o muerta”, agregó. “Estoy segura de que me la robaron”.

“Mi esposo la pidió para traerla y le dijeron que no se podía. De ahí, nunca me conformé, no sabía qué hacer”, manifestó a este medio. “Cundo fui a una ginecóloga me empezó a preguntar, por qué no habían dado el supuesto cuerpo y me aconsejó que fuera a la policía. Me asesoré con un abogado y llevaron el caso”. Acompañada, Rosa inició un juicio, donde declararon 12 personas.

“La firma de la morgue estaba falsificada, una doctora pediatra certificó que nunca había firmado la defunción de la bebé. En ese momento, no había para sacar fotocopias, ni fotos. La justicia averiguó, pero eran médicos muy conocidos”, y la investigación no avanzó.

Tras una larga búsqueda, “tengo esperanzas de encontrarla”, desde hace algunos años, reactivó su búsqueda a través de las redes sociales, se pueden aportar datos a través de rosa10-01-70@hotmail.com