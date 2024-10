La noticia sacudió por completo el mundo de la Fórmula 1 en los últimos días y cada vez toma más fuerza.

Franco Colapinto, luego de su gran irrupción en la Máxima, llamó la atención de Red Bull, una de las principales escuderías del circuito.

El rumor creció en las últimas horas con una información sorpresiva: Roberto Chinchero, periodista de Sky Sports Italia, aseguró que el argentino ya recibió una oferta desde Red Bull.

“La propuesta está ahí, Milton Keynes puede ofrecerle un asiento”, advirtió el especialista italiano al referirse sobre el futuro del joven de 21 años. No obstante, Chinchero explicó que las negociaciones no serán sencillas. “Pero la tarjeta es de Williams, que lo tiene en su programa Junior desde hace dos años y no es seguro que estén dispuestos a cederlo”, manifestó.

Sin embargo, este punto podría ser la principal traba en la negociación, ya que se cree que la escudería británica preferiría dar al argentino en condición de préstamo para que luego regrese con más rodaje, algo que uno de los equipos más fuertes de la parrilla estaría lejos de aceptar. Si bien el hombre de Sky no aclaró cuál sería la propuesta de la escudería del energizante, la lógica indica que sería para ocupar una butaca en el elenco satélite tal cual circuló en los últimos días.

Los británicos actualmente tienen sus butacas para 2025 ocupados por el tailandés Alex Albon y el español Carlos Sainz, que llegará desde Ferrari. La idea de Vowles es cederlo, “pero eso no es interesante para ningún equipo. No quieres entrenar a un piloto para otro equipo”, explicó Marko sobre esa idea que tienen desde Williams.

Y es lógico: las escuderías tienen sus propios programas de formaciones de corredores, por lo que suena extraño que algún equipo ceda su asiento para formar a un corredor de la competencia.

El otro lugar en la parrilla para la próxima temporada de la Fórmula 1 está en Sauber, que tomaría la decisión sobre el compañero de Nico Hülkenberg hacia mediados de noviembre.