Tres agentes de Carabineros de Chile murieron hoy en un ataque en La Araucanía, una región que es escenario de un conflicto ancestral entre pueblos originarios, el gobierno y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques milenarios.

El ataque tuvo lugar sobre la 1:30 horas (6:30 GMT) en la localidad central de Cañete, cuando un grupo de hombres armados se abalanzó contra un vehículo policial que transportaba a funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos e incendiaron el vehículo, donde murieron calcinados un sargento y dos cabos.

La Araucanía está bajo estado de emergencia desde mayo de 2022 en un intento por controlar los ataques, en su mayoría sabotajes incendiarios, de los grupos armados.

El presidente de la República, Gabriel Boric, reunió a su gabinete de crisis, condenó el atentado y dijo que no habría pausa en la persecución de los asesinos.

“Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros. Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner; coordinamos acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado. En las próximas horas, viajaré con diversas autoridades del Estado a la zona”, explicó el mandatario en redes sociales.

Los hechos:

El fiscal Danilo Ramos encabeza las diligencias desde la madrugada. Lo que se sabe hasta el momento es que el vehículo en que viajaban los carabineros se trasladó hasta esa zona luego de tres llamados al 133 efectuado por desconocidos quienes pedían auxilio por ser presuntas víctimas de un asalto.

Era una patrulla blindada, ya que todos los vehículos policiales que operan en esa zona cuentan con seguridad para enfrentar eventuales ataques. Pero al llegar al lugar -según antecedentes preliminares- recibieron una ráfaga de disparos con escopetas y se cree -también- por las municiones halladas en el sitio del suceso (calibre .45) con fusiles. De hecho uno de los disparos atravesó el motor.

Sobre la dinámica de los hechos, se sostiene que los uniformados se bajan para intentar repeler la emboscada, pero los disparos siguieron hasta que los tres -según fuentes del caso- cayeron sin vida en la ruta. Los atacantes habrían luego apilado los cuerpos en el pick up del vehículo, para luego rosear bencina y encenderles fuego.

“Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, agregó.