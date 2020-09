Así lo afirmó el Subdirector del Hospital Scaravelli.

El doctor Luis López, se refirió a la situación actual del nosocomio de Tunuyán, luego de semanas registrando altos números de contagios. Durante el día de hoy, informaron 81 nuevos casos positivos en el Valle de Uco, correspondientes al día de ayer.

“Realmente hemos tenido un aumento de casos. Ayer tuvimos en nuestro hospital, dentro de los hisopados 54 positivos”, detalló la autoridad de la salud.

“Estamos trabajando mucho todo el tiempo, reforzando todos los servicios. Hay que tener en cuenta que este ha sido el mes más bravo. Hasta agosto tuvimos 12 casos, y desde ahí y lo que va de septiembre más de 600. Hemos superado los 700 casos desde que empezó la pandemia”, detalló haciendo un repaso de la situación epidemiológica de la región.

“Estamos preparados para esto, esperamos que nos acompañe la sociedad. Si no respetamos ninguna norma esto no va a andar bien. Solos, no vamos a poder hacerlo. Estamos en pandemia, hay gente que no entiende, todos la pasamos mal. Las pandemias se dan cada 100 años y son esto. Esta pandemia ha sido más leve, pero no sabemos hasta cuándo va a durar”, expresó López.

“Tenemos que tomarlo con la responsabilidad que conlleva una pandemia, es una guerra, nosotros somos soldados y estamos al frente de la batalla, si no nos acompaña la sociedad no vamos a poder”, dijo en un nuevo pedido a la comunidad.