Esta noche el Subdirector del Hospital Scaravelli dio precisiones al Noticiero nocturno de Canal 8 Valle de Uco sobre el nuevo caso de un efectivo contagiado, que permanece internado en ese nosocomio.

El facultativo explicó que “El paciente está desde ayer. Quedó internado en aislamiento. Se le hizo un hisopado esta mañana, y quedó confirmado que es positivo. Ya se armó desde epidemiologia el cerco epidemiológico para aislar a los contactos estrechos del paciente”

“Hay una idea clara de dónde viene el nexo, aunque está en investigación”

Respecto del estado de salud del otro internado, colega del nuevo paciente, dijo que ambos “Tienen un cuadro muy similar, y el síntoma principal es la tos, pero no están en sala de aislamiento. No ha hecho falta ningún tipo de soporte en cuanto a oxígeno y con tratamiento de sostén, nada más”

Se le consultó sobre si ya estamos transitando el inicio del avance de la pandemia, a lo que respondió que “Ya claramente hemos entrado en el partido. Yo sé que la gente está cansada porque ha sido un poco largo el proceso, pero en esto no se puede prever. Y en medicina dos más dos, no es cuatro. Entonces uno no puede asegurar nada, pero ahora si estamos de lleno en el problema. Yo creo que este mes va a ser el mes más duro, y vamos a tener que cuidarnos”

“Es ahora que tenemos más atentos. Las medidas a tomar no son difíciles ni son muy costosas. Fundamentalmente el distanciamiento social, estar separados de otra persona a más de un metro y medio, y en el caso que uno no puedo asegurar ese distanciamiento, el uso del barbijo para no estar en contacto con las secreciones del otro. Y ese es un paso de gigante. Es marcada la diferencia entre las sociedades que se han acostumbrado al uso del barbijo, y a la higiene; es impresionante la evolución que han tenido”

“La provincia tiene un comité epidemiológico que asesora al gobernador y a partir del cual se van a tomar las medidas. En este caso, seguramente irán a tomar algunas medidas, pero tengamos en claro que están bien asesorados tanto el gobernador como el ministerio de Salud”

“Acá hay que entender que esto es muy dinámico y que estas enfermedades se comportan de esta forma. Independientemente de las medidas gubernamentales es muy importante la responsabilidad ciudadana. Que pongan medidas desde el gobierno y la gente no cumpla no sirve de nada”, dijo el Dr. Lopez, y finalizo “Acá lo que tenemos que hacer es educarnos. Nosotros acá en Tunuyán no podemos decir que el virus está en circulación, pero tenemos que comportarnos como si estuviera circulando”.