«Para asegurar la calidad y confiabilidad de Our World in Data sobre la Covid-19, por el momento decidimos eliminar a la Argentina de nuestro conjunto de datos. Las cifras oficiales agregadas por el gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos«, publicó Edouard Mathieu, del equipo de datos de Our World in Data.

Es que ayer, fue noticia que el prestigioso proyecto de «Global Change Data Lab«, una organización benéfica en el sector de la educación, registrada en Inglaterra y Gales, cuestionó en su sitio web la fiabilidad de los datos estadísticos sobre la cantidad de testeos de coronavirus en Argentina.

Ante esto, Ginés González García, dijo que hubo provincias que no informaron al sistema nacional de estadísticas sobre los resultados negativos de los testeos realizados en busca del coronavirus, lo que durante un tiempo hizo que apareciera aumentada la tasa de positividad.

«A nosotros nos cuestionaban mucho la cantidad de testeos y, a pesar de que estábamos aumentando los recursos en ese sentido, habíamos empezado a ver que bajaban la cantidad de testeos que nos notificaban las jurisdicciones«, dijo el ministro en declaraciones a C5N.

«Empezamos a hablar con las provincias -añadió- y nos dimos cuenta de que no se informaban los testeos negativos. Se subregistraban los testeos y daba una tasa de positividad altísima«.