El intendente de Tupungato, Gustavo Soto reiteró a través de sus redes sociales el ofrecimiento de la disponibilidad de las instalaciones municipales en el marco de la situación que vive Valle de Uco.

Recordemos que durante la tarde pasado sábado, la Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Ana María Nadal y el Ministro de Planificación e Infraestructura Pública, Arq. Mario Isgró, mantuvieron un encuentro con los mandatarios municipales del Valle de Uco en el Hotel Turismo Tupungato, con el objetivo de seguir conociendo la logística, los recursos sanitarios y edilicios de cada departamento para consolidar un Plan de Salud convergente y eficaz que se aplique en conjunto en la zona ante la pandemia.

La cita con los Ministros, donde estuvieron presentes los intendentes Gustavo Soto, Martín Aveiro y su par de San Carlos Rolando Scanio; también fue presenciada virtualmente por autoridades de diferentes organismos que se sumaron al diálogo.

La Ministra Nadal expresó, “Mediante este trabajo estratégico interdepartamental se intenta fortalecer los puntos sanitarios y de infraestructura de cada lugar para generar un protocolo de atención médica óptimo”.

Por su parte, el Ministro Isgró informó que durante la reunión mantenida, pudieron identificar y puntualizar en el mapa territorial del Valle de Uco, los hospitales, centros de salud y edificios públicos de cada departamento, aptos para desarrollar e implementar el Plan de Salud previsto.

Uno de los temas primordiales sobre los que rondó el encuentro fue la disponibilidad de lugares para instalar camas no hospitalarias, es decir, que sirvan para aislamiento de pacientes en buen estado de salud y que no requieran cuidados intensivos, como también para aquellas personas o profesionales que no puedan volver a su hogar. De esta manera, lo que se pretende es contener el virus y evitar contagios.

Los mandatarios municipales se mostraron conformes con el encuentro compartido.

En este sentido, Gustavo Soto indicó que “Hemos realizado un análisis de la situación del Valle de Uco en cuanto a las medidas sanitarias implementadas por la Provincia que ha sido coordinada con el Área Sanitaria de cada uno de los tres departamentos. También analizamos la logística que tenemos en conjunto, es decir, disponibilidad de camas en hospitales y hoteles que están puestos a disposición del Ministerio de Salud para albergar gente en caso de posibles complicaciones por el avance de la pandemia”.

Por su parte, Martín Aveiro expresó que “…son todas decisiones que se van a ir tomando de acuerdo a las necesidades, y a partir de eso un fuerte trabajo y compromiso de todos para hacerle frente a esto que es un enemigo invisible al que tenemos que darle batalla con la prevención, el aislamiento social y obligatorio y haciendo fuerzas todos juntos tanto desde el Presidente, los gobernadores, intendentes, como los vecinos”.