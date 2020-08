«Mejor que no ande ni el loro», dijo el gobernador al anunciar el retroceso de fase en su provincia

La provincia de Santiago de Estero volverá a limitar hasta el 16 de agosto la circulación de personas entre las 8 y las 18 en los departamentos de La Capital y La Banda y prohibirá las reuniones sociales y familiares al detectarse 24 casos de coronavirus en 48 horas, la misma que cantidad que en poco más de tres meses.

«En las últimas 48 horas hemos registrado 24 casos positivos, lo que pasó en 3 meses y pico, pasó en 48 horas, esto significa el Covid-19”, dijo el gobernador Gerardo Zamora y pidió a los santiagueños ser responsables porque “hoy tenemos un problema, estamos en una situación complicada«.

Y agregó: “Hemos tomado la decisión más leve porque no se prohíbe ninguna actividad, sólo se limitarán los horarios de circulación”.

Entre los alcances de la medida, el gobernador destacó que todo lo que antes terminaba a la medianoche ahora finalizará a las 18″ y que «no habrá nada abierto sólo estarán los servicios esenciales como las farmacias, guardias, emergencias médicas y estaciones de servicio exclusivamente para el expendio de combustible”, detalló.

“Si nos cuidamos los santiagueños durante estos 10 días, el virus no tendrá la circulación”, puntualizó y pidió “mantener la máxima seguridad durante estos días” y “no salir si no es importante”.

A la vez el mandatario provincial no dudó en enfatizar que “estamos poniendo todo el esfuerzo para que no se detenga la economía, para que no paralicemos la provincia, para que nadie quede encerrado, para que el que tenga que trabajar siga trabajando en el horario y con el protocolo que corresponde”.

“Les pido por favor que estos días hagamos ese esfuerzo y el 16 de agosto vamos a ver si hemos cumplido como sociedad o hemos fracasado”, reflexionó el gobernador.

“Y si hemos fracasado como sociedad las medidas que vienen son durísimas,» remarcó.

Zamora destacó que «si fracasamos como sociedad, si no nos cuidamos, si violamos la ley, si hacen juntadas, visitas a familiares, vamos a volver a otra fase, quizá a fase 1«, y graficó: «Mejor que no ande ni el loro» después de las 18.

Por su parte, la ministra de Salud , Natividad Nassif, aseguró que “hasta el momento no tenemos circulación viral”, sin embargo indicó que “continúa la investigación epidemiológica para conocer cuál fue el origen del caso 41, que es el que disparó los contagios”.

En ese sentido calificó a la situación de la provincia como “crítica y difícil” .

Télam