El Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, confirmó esta noche de viernes, que resultó positivo para coronavirus.

Recientemente se había autoaislado hasta esperar el resultado del hisopado, luego de que un colaborador cercano también resultara contagiado.

El funcionario aseguró que no tiene “ningún síntoma” y se siente “perfecto”. El máximo responsable de la seguridad en la provincia de Buenos Aires se había aislado preventivamente el domingo pasado en su casa de Zárate por ser contacto estrecho de un colaborador que también había dado positivo.

Berni es uno de los funcionarios del gobierno bonaerense con más exposición debido a su trabajo y su forma de trabajo. Suele estar en operativos policiales en diferentes municipios del conurbano, donde se registra el foco de contagio del virus Covid-19. En la provincia de Buenos Aires se informan entre 4000 y 5000 casos por día.

Por otra parte, coincidentemente, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, confirmó también a través de su cuenta de twitter que el hisopado que le fue practicado arrojó resultado positivo en el día de hoy.

«Quiero comentarles que recién me confirmaron el diagnóstico de COVID-19 positivo. Me encuentro asintomático, cumpliendo con el aislamiento y todas las recomendaciones médicas.

En el momento crítico que estamos atravesando, les pido que no aflojemos. Sigamos fuertes, luchando contra la pandemia. No bajemos los brazos!!, publicó el gobernador jujeño.