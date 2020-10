Eduardo Hidalgo, Director del nosocomio brindó respuestas al respecto.

Durante los últimos días, algunos reclamos de diferentes vecinos del departamento de Tupungato, circularon a través de las redes. Uno puntual fue el caso de un niño que sufrió una herida mientras jugaba a la pelota. Alejandra Martínez, tía del pequeño, dialogó con Canal 8 al respecto.

El niño de 6 años, sufrió una caída, producto de la cual padeció una herida de corte con un vidrio a la altura de su cadera. «Cuando ingresa a la guardia, lo hacen entrar le toman la temperatura y lo dejan esperando con el vidrio aún adentro. Lo asisten tres médicos para ver qué se podría hacer con la herida. Le realizaron una radiografía, no le encuentra nada y la mandan a la casa. Lo llevan a Tunuyán, le vuelven a realizar una placa, le revisan una sutura y le ven que tiene una pequeña fisura.»

Allí, «le limpian, después nuevamente vuelve a la guardia del Hospital Las Heras, es trasladado al Hospital Notti, donde se dan cuenta que la herida aún seguía sucia». Producto de esto, “la infección le llegó al huesito de la cadera. No me explico cómo no se da cuenta como se hace una desinfección», explicó Alejandra.

Desde el Hospital, el Director Eduardo Hidalgo, manifestó a este medio, «es una lástima que la gente no se acerque hasta la dirección a plantear esto, porque ahí le damos la explicación. Tenemos una comunicación más fluida con los damnificados».

En relación puntualmente a la atención que recibió el pequeño de seis años, manifestó, “he pedido un informe por escrito, los médicos que estuvieron esos días. Tengo entendido que teníamos el pediatra y el que actuó también fue un cirujano. Nos enteramos que después de acá también estuvo en el Scaraveli. Que también actuaron y después vinieron para acá de nuevo. Quiero recabar todos los datos, para saber por qué todo esto puede haber llegado a tener complicaciones, en una herida sucia».

Por otro lado agregó, «desde el Hospital nos hacemos cargo de cada reclamo, ver qué paso y pedir explicaciones a cada uno de los actuantes y en el caso de que se denote alguna situación tenemos a mano las herramientas para hacer sanciones o tomar cartas en el asunto».

Consultado por otros reclamos en relación a la falta de agua caliente en las salas del Hospital, Hidalgo explicó que «este fin de semana, tuvimos un problema en una de las válvulas de un termotanque que es de alta presión y rápida recuperación, no la hemos podido conseguir en esos días. Dejó de funcionar el sábado en la tarde o ha estado funcionando y alterando el funcionamiento normal y recién ayer llegó el repuesto».