Vecinos hacen pública la situación esperando una respuesta.

Una vez más, un reclamo referido al estado de las calles tiene lugar en el departamento de San Carlos, esta vez en el distrito de El Cepillo. Las lluvias dejaron a su paso calles anegadas, dejando en evidencia el deplorable estado de las vías.

La situación causó malestar en los vecinos, que decidieron hacer pública las fotografías del barrio Acción que demuestran la problemática que enfrentan producto de las lluvias.

«Hace unos meses atrás vinieron a «arreglarla «cosa que no fue tan así porque sino no pasaría esto, no se puede caminar, si sigue lloviendo en canoa vamos a tener que salir y ni hablar de la escuela como está», señala la publicación.

El problema además afecta a los niños que deben concurrir a los estudiantes que asisten a la escuela ubicada en el distrito, «cuando empiecen la clase hasta natación van a poder tener».

Los vecinos piden respuestas a las autoridades responsables, «hagan algo nos prometieron hacer un desagüe alrededor del barrio Acción y Escuela ,eso fue para las elecciones, que prometieron y todavía seguimos con el mis problema», finaliza el reclamo.

Imágenes cortesía