Las cámaras del móvil de Canal 8 llegaron hasta El Capacho, San Carlos para dialogar con los vecinos sobre un histórico problema que presentan las calles de este lugar.

En tiempos de altas temperatura, la tierra que se levanta aqueja a los vecinos. Cuando llueve, se torna intransitable. Además, la cantidad de pozos que se observan, generan acumulación de agua y dificultad para circular.

«Los pozos te duran seis meses acá, porque cada seis meses viene Vialidad recién con las maquinas. No riegan nunca la calle, es un pueblo olvidado. Respecto a la Municipalidad, no te dan audiencia, los llamas y no responden, hicimos un piquete antes de las elecciones y nos prometieron hasta cámaras y nunca se solucionó nada» comentó un vecino del lugar.

Otra vecina que vive en El Capacho hace más de 30 años denunció: «Es prácticamente imposible transitar, hace más de 30 años que vengo luchando en la Municipalidad por el asfalto, nos han prometido montones de veces, nos han mentido como se les ha dado la gana. A nosotros nos tienen en el olvido».

Por su parte, otro de los vecinos y delegado barrial explicó: «Acá cuando llueve no se puede andar en vehículo ni caminando. Hemos pedido muchas veces, pero nos prometen y no cumplen. Hemos llevado notas, pedido audiencia y nunca obtenemos respuestas»

Por último, otra vecina reclamó: «Pedimos que pase aunque sea el camión regador, cuando no llueve es un tierral impresionante. Sino vemos respuesta, vamos a tener que hacer un corte de ruta, porque no somos animales para vivir así»