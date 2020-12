Autoridades trabajan de manera conjunta.

Se aproximan las fiestas y desde seguridad se piensa en aumentar los controles y operativos a los fines de evitar accidentes de tránsito y proteger la integridad de la comunidad. Miguel Martínez, Comisario departamental de San Carlos, estuvo en diálogo con Canal y comentó, “a través de las nuevas habilitaciones, de igual modo seguimos trabajando a los fines de continuar con esta prevención del Covid”, en primer lugar.

En ese sentido, “pese a que hay nuevas medidas, hay que respetar para evitar los contagios”. Por otro lado, la autoridad, aseguró, “estamos trabajando en conjunto, ya que se acercan las fiestas. Se han realizado operativos, y se van a ampliar a los fines de poder evitar accidentes”.

De este modo, “los espacios verdes, son los lugares donde más concurrencia de gente tenemos, estamos trabajando, no dejamos de lado la seguridad que necesita la comunidad”.

Además, “se ha pintado el estacionamiento 45º, se les pide que se respete esa señalización”, pidió el comisario.

En un pedido, mencionó, “les pedimos a los jóvenes, que no nos relajemos, que no beban bebidas alcohólicas, para no tener que lamentar algún tipo de lesión o la vida de alguna persona”. Y sobre todo destacó, “en lo que más vamos hacer hincapié es el control de alcohol al volante”.