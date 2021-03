Sucede en la zona de Capacho y Capiz.

Continúa la problemática por la que vecinos han realizado diversos pedidos en busca de respuestas. Hace algunos días, los residentes de la zona de Capacho y Capiz, se concentraron en la explanada del Municipio de San Carlos, para elevar nuevamente su pedido, tras años sin respuestas. VER NOTA .

Durante las últimas horas, se conoció una de las consecuencias debido al mal estado de la vía, a través de las redes sociales manifestaron el enojo y el peligro que significa. Una familia que transitaba por la zona, sufrió la rotura del parabrisas de su vehículo, producto de una piedra que saltó tras el paso de una camioneta a alta velocidad por la misma calle.

«Que van a esperar que una piedra MATE A UNA PERSONA..!!esto va Seguir pasando si no se le da una solución concreta , las CAMIONETAS por lo general la transitan altas velocidades, todos los días pasa gente caminando, en bicicleta, Niños que van a la escuela ,sin embargo hay muy poca empatía de los conductores, no merman la velocidad ni por que ven un niño caminando ..LO PEOR ES QUE NO ES LA PRIMERA VEZ QUE PASA …esto le ocurrió a una familia que es de la zona PASO UNA CAMIONETA A GRAN VELOCIDAD, DEBIDO A ESO REBOTAN PIEDRAS UNA LE IMPACTÓ EN EL PARABRISAS», escribió una vecina.

Concretamente exigen que la calle Carril Nacional sea asfaltada. «Ya llevamos muchos años de promesas, de que nos pasan la máquina y no nos solucionan nada. Vivimos llenos de tierra cuando está seco y cuando llueve no se puede transitar, es pozo, pozo y pozo», declararon en ese momento los vecinos frente a la cámara de Canal 8.

Fotos Facebook.