Solo en el día de ayer se realizaron ocho actas, así confirmó el Intendente Rolando Scanio.

Durante la jornada del día jueves se conoció la decisión del Municipio de dar marcha atrás en la flexibilización de algunas actividades económicas junto con la suspensión de las salidas recreativas, a raíz de tomar conocimiento de dos casos positivos por Covid-19 en el departamento de Tunuyán.

El jefe comunal Rolando Scanio, dio a conocer que en el día de ayer se labraron 8 actas de infracción y multas a gente que no llevaba el barbijo como corresponde y otras por no transitar con el DNI o mantenerse en la vía pública en un día que no correspondía por la terminación del mismo.

De este modo desde la Municipalidad de San Carlos, recuerdan las únicas actividades habilitadas en el territorio: “Hasta próximo aviso solo podrán funcionar los comercios de los rubros establecidos por el Decreto Nacional 297\2020, arte 6° inc 11”.

-Supermercado mayorista y minorista.

-Comercio minorista de proximidad (despensa, almacén, verdulería, carnicería).

-Venta de artículos de limpieza.

-Farmacia.

-Ferretería (sin venta de materiales de construcción).

-Veterinaria.

-Estación de Servicio (solo expendio de combustible).

-Provisión de garrafas.