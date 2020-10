La familia aún pide a través de las redes recuperar las cosas.

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles en el departamento de San Carlos, pero hasta el momento la familia intenta recuperar los elementos robados. “Desde que me pasó, mucha gente se ha comunicado conmigo porque ha pasado por lo mismo. Tal vez no han hecho lo mismo que yo, de publicar las cosas para recuperarlas, pero si sé que hay varios casos”, aseguró Fernanda Mattus, víctima del robo, en diálogo con “Contacto informativo”.

La familia, que no se encontraba en la vivienda al momento del hecho, se vio sorprendida por el faltante de varios elementos, “cuando llegamos, mi marido se da cuenta que falta el televisor del dormitorio. Pero no había ninguna puerta forzada, desde el ante baño de mi casa veo que se mueve la cortina de la pieza de mi hijo y yo recordaba que esa ventana estaba cerrada. Cuando levanto la cortina, veo que habían roto un vidrio”.

“Se llevaron calzado, herramientas de trabajo de peluquería, y cuatro paños con bijouterie, un televisor y otros utensilios de cocina”. La familia, hizo un pedido a través de las redes para poder recuperar las cosas, “cuando yo hago las publicaciones, me comentan que les pasó exactamente lo mismo”.

“Las leyes son así, se buscan un abogado, entran por un lado y salen por el otro. Yo no quiero que esto quede así, le pido a la gente que no se quede callada, por ahí sabemos quiénes son, no permitamos que esto quede así”, finalizó diciendo la mujer.