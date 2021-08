Lo robaron de la puerta de su casa el fin de semana.

Un vecino de San Carlos, sufrió el robo de su vehículo durante el fin de semana. En diálogo con Canal 8, había expresado que no ha tenido hasta el momento ningún dato certero de lo sucedido.

Mauro Medina, es un joven trabajador que hasta el día de la fecha busca su vehículo que fue robado de la puerta de su casa en San Carlos. La víctima, escribió una carta dirigida a quienes se lo llevaron.

Así, lo compartió en las redes sociales:

“Si estás leyendo esto, es probable que robaste mi auto o puedas ayudarme. Soy una persona normal, laburante como todos! probablemente te hubiera dado una vuelta, pero obviamente estamos más allá de eso.

Me encantaría haber comprado un auto que fuera mucho más difícil de robar, pero es para lo q me alcanzó y esto es lo que tengo que conducir. Así que, me tenes aquí escribiendo esta carta.

No vas a meterte en problemas por robar mi auto, siempre y cuando no faltes una ley o mates a un peatón, de lo contrario cualquiera investigará tu payasada.

Un favor rápido: Deja mí auto en algún lugar yo voy a buscarlo como lo he venido haciendo todos estos días.

Otra cosa, si no lo robaste pero encontraste el sobre en la guantera, Llámame 2622-345602 y puedo ir a buscar mi auto. No habrá policías y ni siquiera estoy enojado con vos .Me gustaría recompensar cn lo único q tengo que es lo ganó en esta quincena.

Recuerda esto es ganar-ganar y no me gusta lidiar con policías, reclamaciones de seguro xq el q tenía era solo para terceros y no te debes sentir como un idiota por haber arruinado mí semana, la de familia.

PD: Gracias. Disfruta tu paseo”.

La patente del vehículo es BHX 483 y el contacto para aportar datos 2622 345602.