La triste noticia del fallecimiento de una mujer de Eugenio Bustos, identificada como Sandra Suarez, tiene en vilo al distrito sancarlino, ya que aún hay dudas sobre las causas de su deceso.

Según las informaciones extraoficiales, la mujer, de unos 45 años, había sido diagnosticada con Covid-19 días atrás, al parecer no era paciente de riesgo y asilada transitaba la respectiva recuperación en su departamento ubicado en calle Las Heras de Eugenio Bustos. Sin embargo, en la tarde del sábado falleció sola en ese domicilio y aún no se tienen datos precisos de cómo.

La primera versión es que Sandra se había acostado a dormir la siesta y no despertó, algo que se descubrió con los reiterados llamados de sus familiares durante la tarde del sábado y que la víctima nunca contestó. Esta versión apunta a que Sandra falleció de un paro cardiorrespiratorio instantáneo mientras descansaba. No obstante, aún no está claro el motivo principal del deceso y los familiares de la víctima esperan el informe forense que determine los detalles del caso.