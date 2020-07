Se trata de Miguel Toro, quien tiene su taller en calle 9 de Julio de La Consulta y que hace poco de una semana perdió prácticamente todo por un incendio.

«Esto pasó el miércoles de la semana pasada. En el lugar quedó trabajando mi hijo. En una máquina para cortar madera se generó una fricción y largó el aserrín prendido fuego para abajo. Fue ahí que comenzó a prenderse fuego una parte y él lo apaga. Cuando va a decirme lo que había pasado y volvemos, nos damos cuenta que no había sido bien apagado el fuego y ahí se desató el incendio», comentó. «En un aserradero uno se puede dar cuenta cuando se prende fuego la viruta, pero es muy difícil con el aserrín. El aserrín puede estar prendido fuego dos días en un aserradero y uno no se da cuenta», apuntó Miguel en el programa AMM de Canal 8, en la mañana de este jueves.

Según cuenta, las llamas consumieron todo lo que había en su aserradero. «Las pérdidas fueron prácticamente totales. Esta carpintería tiene como 35 años y es el sostén económico de la familia», señaló y agregó que es la primera vez que les sucede algo como esto.

«Gracias a Dios una de las máquinas grandes se salvó del incendio y ahora un vecino le está revisando el motor. Con eso, por lo menos, algo podemos trabajar por el momento. Por suerte también los vecinos y la comunidad nos está ayudando como puede en este difícil momento que todos estamos atravesando por la pandemia. Los clientes han sido muy comprensibles con esta situación también», aseveró el hombre.

Con respecto a la ayuda que podría recibir desde la comunidad, Miguel afirma: «Sinceramente, yo soy muy malo para pedir. Ayudar, sé cómo ayudar, pero no sé como pedir que me ayuden. Quedamos sin nada. Quedamos sin un destornillador para adelante. No quedaron prácticamente máquinas ni taladros ni garlopas ni nada. Son cosas que tenemos en un trabajo de más de 30 años y que se lo llevó el fuego en poco tiempo. Las perdidas calcuradas en herramientas chicas, sin las máquinas, es de aproximadamente 150 mil pesos».

En tanto, la comunicad sancarlina realiza una colecta solidaria por redes y Whatsapp para empezar de nuevo luego de que la carpintería de Miguel se incendiara. También la familia pide a la comunidad una colaboración voluntaria para poder empezar con su actividad económica.

Los contactos para colaborar

E-mail: [email protected] Celular (2622-686611). También reciben donaciones por Mercado Pago y el CBU 0110315930031512414729 el titular de la cuenta es, Toro Morales Ricardo DNI 39378819, Banco Nación.