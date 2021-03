Uno de los distritos “olvidados”.

Nuevamente, un pedido a las autoridades tiene lugar en el distrito de Pareditas, un joven del lugar, preocupado por la situación de su departamento hizo público un reclamo. En principio se trata de una pérdida de agua por la que piden solución desde hace tres meses, se ubica en calle Rodolfo Pacheco.

Lucas Sosa, estuvo en diálogo con 8 Digital y manifestó, “le pido por favor a quien tenga que hacerse cargo que lo haga”.

Por otro lado, el joven manifestó que en calle Paramillo, también acá en Pareditas, cada vez que llueve se inundan tanto la calle, como las casas de su alrededores, lo ideal sería que levante la calle ya que es de tierra y hagan cunetas, ese reclamos viene de hace años la gente se cansa de reclamar”.

A la lista se suma, “calle del campo es imposible transitar cuando llueve, y así muchas calles de acá del pueblo”, manifestó.

Preocupado por las realidades de su departamento, Lucas mencionó que, “duele y mucho así como el reclamo que hice ayer por la pérdida de agua potable, yo tengo familiares que viven en Piedras Blancas a 6km de Pareditas hacia el sur que no tiene agua muchos de ellos recogen de acequias cuando los chacareros les toca el turno, es muy injusto todo esto y me da bronca y me duele que seamos tan pero tan desagradecidos y no cuidemos el agua”, finalizó diciendo a la espera de una urgente solución.