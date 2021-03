Fue en el distrito de Pareditas.

El Club de Pareditas fue escenario de un hecho de inseguridad, una joven que da clases en el lugar fue la víctima. Se llevaron los elementos que a diario utiliza para dar clases, entre ellos, 8 mancuernas de hierro macizo, tobilleras y un elástico.

Micaela Escudero, dialogó con Canal 8 al respecto y comentó, «doy clases de entrenamiento funcional en el club de Pareditas. Llegué el lunes a dar clases, al momento de desinfectar los elementos, me doy cuenta que me falta mancuernas macizas y un par de tobilleras».

Lo extraño del hecho es que no hay registros del robo, «desde el club me dijeron que nadie había entrado, no habían roto nada, no habían forzado nada», aseguró.

Por otro lado agregó, «me duele mucho porque yo empecé muy desde abajo. De a poco voy sumando y creciendo, me duele que pasen estas cosas y me encuentro con esto que me entristece mucho», necesita recuperar sus elementos para seguir trabajando.