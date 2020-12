Es la que une Pareditas y Chilecito.

Vecinos del departamento de San Carlos siguen manifestando a través de las redes sociales, varios reclamos dirigidos al municipio. En esta oportunidad, y una vez más los pedidos se centran en la ciclovía que une los distritos de Pareditas y Chilecito.

Ante la cámara de Canal 8, los ciudadanos manifestaron diferentes problemáticas que alcanzan a los distritos más alejados del departamento, desde allí manifiestan no ser escuchados. Una de las obras que despertó quejas, es la ciclovía que une el distrito de Chilecito y Pareditas. El principal pedido, es la colocación de luminarias y cartelera. En diálogo con este medio, una vecina comentó, “está en muy mal hecha y no está terminada, no tiene luminarias. En partes ya se está partiendo”, detalló en relación a una obra nueva.

Pero las quejas continúan, y piden por el mantenimiento y la limpieza de la vía. Debido a la presencia de maleza y rosetas en el medio del camino, los ciclistas deben evitar el paso y elegir la calle para transitar.