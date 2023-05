San Rafael: debido al incendio, solicitan no circular por la zona de Sol de Mayo

Debido a la explosión de tanques de combustibles, las autoridades solicitan a la comunidad no circular por la zona de Sol de Mayo. Realizan la inmediata evacuación de toda el área, por seguridad. Pasadas las 14hs de este martes, se incendió la reconocida fábrica «Plastiandino» de San Rafael. Todo el personal de bomberos, policía defensa civil, trabaja arduamente para controlar el fuego y evacuar a los empleados y vecinos de la zona. Las pérdidas serían totales, y el fuego se extiende en inmediaciones de las viviendas aledañas.

Desde la Municipalidad de San Rafael, indicaron que no se han registrado heridos hasta el momento y solicitaron no acercarse al lugar. Las fuerzas de seguridad, con el personal de bomberos, ruegan despejar la ruta, para permitir el paso de camiones hidrantes. Se pide por favor no acercarse al sector por su seguridad.

“Sonó la alarma y salimos en segundos pero el fuego fue rapidísimo, devastador”, dijo una empleada de la empresa.

“Es muy triste ver cómo se quema todo”, expresó otro trabajador angustiado por la situación.

La toxicidad del humo, complica la situación de la zona, y el fuego sigue expandiéndose, a pesar del intenso trabajo de todo el cuerpo de bomberos, Defensa Civil y la policía que trabaja en la zona.

Las lenguas de fuego que aún emanan de la fábrica, despiden grandes columnas de humo tóxico del plástico quemado. Solicitan a vecinos alejarse de la zona y cerrar ventanas y puertas en zonas aledañas.

Uno de los cronistas de LV4 SAN RAFAEL, comentó que «como si fuera un eclipse, el cielo se puso oscuro por la densidad de humo».

Luego, comenzó a correr viento aumentando así el peligro de que se extienda el incendio, por lo que ruegan no acercarse a la zona.

Las fuentes expresaron que a metros del lugar, escuchan los estruendo de las explosiones de los tambores de combustibles, ubicados en los galpones contiguos. “El olor a combustible quemado es impresionante” expresaron, e indicaron que el fuego está llegando a los árboles de las viviendas aledañas.

Noticia en desarrollo.