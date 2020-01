Todos los nacidos en 1965 en adelante, especialmente niños, adultos y adolescentes. Menores de seis meses y embarazadas no se vacunan.

Martha Prado, Encargada del Vacunatorio del Hospital Antonio J. Scaravelli dialogó con nuestro medio sobre la campaña de vacunación contra el Sarampión.

En esta época de vacaciones, hay que vacunarse, por ejemplo quienes deseen viajar a Buenos Aires, provincia donde se han registrado los mayores casos de sarampión.

«Se recomienda a los viajeros que van a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen que llevar una dosis o las dos, preferentemente. Los que se vacunan por primera vez, se aplica la primer dosis y a los 30 días la segunda» explicó.

Con respecto a los niños comentó: «Los niños deben vacunarse a partir de 1 año, una dosis. Los de 5 años, tienen que tener dos dosis. Luego de 6 a 12 meses se deben vacunar. Por último los más pequeños de 1 a 6 meses, les pedimos a los padres postergar el viaje. »

Con respecto a las embarazadas, no se recomienda vacunarse, ni se aplica ninguna dosis. Desde el Vacunatorio se sugiere no viajar o en caso de no poder postergar el viaje, consultar a un profesional.

La recomendación se extiende no solo para quienes van a viajar, sino para todos los vecinos del Valle de Uco y hasta los mismo turistas de Buenos Aires que aun no se hayan vacunado.

El departamento de Tunuyán cuenta con dosis disponibles en el nosocomio regional y en todos los centros de salud.

Para finalizar Martha Prado afirmó: «Es de la forma que podemos controlar la población. La campaña abarca a todos los nacidos en el año 65, en adelante. Para los adolescente estamos revisando los calendarios escolares, para no revacunar. Pero si alguno se revacuna, no hay inconveniente. Solo evitamos pincharlos otra vez, si ya se le aplico la vacuna en la escuela»