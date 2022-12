El entrenador brindó algunos detalles.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, llevó tranquilidad sobre la situación del mediocampista Rodrigo De Paul de cara al duelo de este viernes ante Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

«Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones de los tocados. Es muy extraño. En principio, Rodrigo de Paul está bien. Veremos en el entrenamiento de hoy cómo formamos el equipo», sostuvo.

Por otro lado declaró, «siempre, después de un partido, hay jugadores que entrenan aparte. Hoy tomaremos la decisión (del armado del equipo) en base a cómo queremos plantear el partido. De Paul y Fideo (Di María) ayer entrenaron. Pero todavía falta un día y un entrenamiento para poder ver al equipo».

Por otro lado el entrenador agregó, “a la gente le digo que disfrute de la Selección. Esto es fútbol, y cuando termine el partido esperamos estar contentos con el resultado. Y sino que se sienta conformes con lo que dio el equipo. Vamos a dejar todo por la camiseta y nuestro país”.

Sobre una posible formación, “ustedes saben lo que pienso de los esquemas. No utilizamos un 4-3-3, no usamos extremo izquierdo. Lo más importante es ver cómo lastimar al rival y que ellos no te hagan daño. En principio estamos bien, tuvimos días para preparar el partido y descansar para analizar a Holanda”.