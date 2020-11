Scaravelli: Aunque bajaron los contagios, "hay que seguir acatando las medidas", dijo Acuña

Se reafirma el descenso de casos y consultas por Covid en hospital regional, que viene en baja durante las últimas semanas. No obstante, piden no relajarse ante esta situación.

La consecuente merma de los casos de coronavirus en el Valle de Uco en los últimos días, en concordancia con lo que sucede en la provincia y el país, otorgan al menos un clima más calmado en los centros sanitarios de la región.

El ahora subdirector del hospital regional Scaravelli, Mauro Acuña, hablo ante las cámaras de Canal 8 y reafirmó esta tendencia, aunque aclaró que «no sabemos cuánto va a durar».

«Hace un par de semanas hemos visto un descenso en los números, no solamente en los casos positivos, sino también en la cantidad de consultas», aseveró Acuña, quien agregó: «Ha habido menos gente consultando en el Hospital Respiratorio. Sin embargo, no sabemos cuánto va a durar esto. Yo creo que, por ahora, nos está dando un pequeño respiro al hospital, sobre todo para el hospital de salud, pero eso no quiere decir que nos tenemos que confiar y debemos continuar con el distanciamiento, algo que siempre vamos a tener que mantenerlo y no sabemos durante cuánto tiempo».

En este sentido, Acuña volvió a recalcar el tema y apuntó: «nosotros queremos ser optimistas en esto, pero la realidad indica que si no acatamos y mantenemos las mismas medidas de usar el tapabocas, el distanciamiento, nos puede pasar en el país lo que sucede hoy en Estados Unidos», en referencia a lo que ocurre actualmente en el gigante del norte, donde en los últimos días los contagios se multiplicaron en un promedio de 100 mil casos diarios. «Tenemos que aprender de la experiencia de Estados Unidos y de Europa también, y no llegar a los que les pasó a ellos con este rebrote, que ha sido aún más grande que en el comienzo de esta pandemia», añadió.

En la entrevista, Acuña también hablo sobre la situación de camas (lugares disponibles) en el Scaravelli, y expresó: «Estamos un poco mejor en este tema. También se ve reflejado este descensos de casos en las camas de terapia, aunque en lo que se denomina bloques covid estamos en un 85%. Hay mucha gente todavía internada, sobre todo sufriendo estas neumonías (provocadas por el virus) y en las camas de terapia hay un poco más de alivio