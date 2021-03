Recibieron la primera dosis sin ser parte de los grupos prioritarios.

El Gobierno descubrió irregularidades en el proceso de vacunación con un caso puntual en el Scaravelli e inició la investigación. Cuatro jóvenes, recibieron la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, asegurando que trabajaban en el centro preventivo asistencial de adicciones del departamento de Tunuyán.

La investigación avanza, mientras que la enfermera que les aplicó la vacuna da su versión de los hechos para esclarecer la situación. Por su parte, los jóvenes, entre ellos tres mujeres y un hombre, arriesgan una causa judicial, en el caso de que el Ministerio de salud compruebe que mintieron para obtener la inoculación. Siendo así, deberán enfrentar a la Justicia.

El caso

Estas personas se habrían presentado en el Hospital Scaravelli, el pasado jueves 18 de marzo. Allí, se hicieron pasar por empleados del Centro de Prevención de Adicciones. Al respecto, Marta Hintuchi, quien coordina ese programa, confirmó a Diario Uno que sí se vacunó en los últimos días a personal de su área, pero aclaró que se esto se hizo siguiendo todos los pasos establecidos. “Nosotros no los conocemos, no pertenecen de ninguna manera a nuestro organismo y puedo asegurar que nunca estuvieron en la lista que presentamos para inmunizar a nuestros colaboradores”, dijo. “No hay dudas, porque la nómina que se elevó fue muy breve: apenas seis personas, y no son ellos”, agregó.

Por otra parte, autoridades aseguran que la enfermera involucrada, lleva años trabajando en el nosocomio. “Este hecho que es quizás un exceso de confianza por una persona, por la cual yo pongo las manos en el fuego, nosotros vamos a hacer la investigación pero la conozco de toda la vida, es una enfermera excelente, creo que fue engañada en su buena fe, quizás debería haber constatado en un listado”, declaró a Canal 8, Rodolfo Guillén coordinador regional de salud.

Por otro lado agregó, “cometió un error, está claro y esta gente la engaño. Estamos haciendo una investigación para tomar las medidas que correspondan”.

Por el momento avanza la investigación y en los próximos días habrá definiciones.