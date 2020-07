El lunes podrían reabrir nuevamente las puertas los propietarios de canchas de fútbol 5 y 7 en toda la provincia.

Más de 110 días hace que los propietarios de canchas de fútbol 5 y 7, no pueden volver a retomar sus actividades debido a la pandemia de coronavirus, que afecta a todo el mundo y que Mendoza no está al margen.

En dialogo con el programa La Banda de Radio Dos, estuvo el representante de Canchas Unidas de la provincia de Mendoza, Mauricio Converti, que dio detalles de cómo será la actividad y el protocolo que se debe cumplir.

«El protocolo tanto de metegol humano y el de seguridad están habilitados y ahora solamente tenemos que esperar que nos den luz verde para poder abrir las puertas de todas las canchas en la provincia».

«Desde la provincia si bien ya tenemos el pulgar arriba, nos dijeron que vamos a tener que esperar hasta el domingo para ver cómo evoluciona el virus en estos días y si la provincia no retrocede de fase, el próximo lunes ya arrancamos con toda la actividad», aseguró Mauricio Converti.

«Somos muy positivos y estamos seguros de que vamos a poder volver a la actividad, a la gente del Valle de Uco, les digo que hay propietarios que ya están adaptando sus canchas para poder implementar el metegol humano».

A la hora de jugar «Es muy entretenido, el que lo practique debe ser muy rápido de piernas y de mente para poder organizar el juego», aseguró el propio Converti.

Por último: «Lo que le pedimos a todos es que cuando vallan a la cancha, lo hagan mentalizado que van a jugar al metegol humano y no al fútbol, vamos controlar mucho eso ya que queremos evitar multas y clausuras», finalizó Mauricio Converti, represente de Canchas Unidas de Mendoza.