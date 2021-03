Se autorizó la vacuna china para mayores de 60 años

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció este jueves que la Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó al Ministerio de Salud de la Nación autorizar el uso de emergencia de la vacuna china Sinopharm en el grupo de mayores de 60 años.

De esta forma, la vacuna provista por el Beijing Institute of Biological Products Co Ltd., podrá utilizarse en nuestro país para avanzar en la inmunización de este grupo de riesgo, que era el que más lo estaba esperando tras la inoculación de los mayores de 70 años con la vacuna Sputnik V. De hecho, entre este viernes y sábado llega una nueva partida a Mendoza con 13.200 y desde la Nación había informado que se debía priorizar a esta última franja etaria.