Volvieron a salir a la luz distintos mensajes que complicarían aún más al ex presidente.

Tras la denuncia de Fabiola Yañez al ex presidente Alberto Fernández, por violencia de género. Se conocieron nuevos chats. Están siendo analizados y peritados por la Justicia, la cual finalmente abrió el teléfono de la mujer, luego de que no haya entregado su celular a la Justicia de España en los últimos días.

El primer mensaje que revelaron fue del ex presidente donde le contaba a su ex pareja que se filtraron imágenes de ella: “Hoy apareció un periodista de Clarín preguntando por las fotos que le mandaste a María. Las tienen. Esto es grave”, señaló en primer lugar.

“Pero ahora aparecieron tus diálogos. Van a contar historias a partir de ahí. Van a venir contra mí”, agrega el abogado en la conversación, la cual se va tornando más nerviosa con el correr de los minutos: “De Clarín lo llamaron a Fioribello. Estoy muy mal. Hasta ahora no tenían nada. Solo charlas entre ella y el marido”.

Fabiola Yañez, que habría sufrido violencia física y psicológica, respondió contudentemente: “Dejate de joder. Me hiciste negarle algo a un juez y me pedís que te ayude. Lo planteás como una pelea, pero yo me iba a la casa de huéspedes porque me dabas sopapos y me dejabas la cara hirviendo”.Luego, la propia ex primera dama volvió a enviarle un mensaje ya cansada de toda la situación y los pedidos de su ex pareja: “Así no se juega, Alberto. Vos me pedís de todo y siempre me jugás en contra y me traicionás. También sé lo que le andás diciendo de mí por atrás”.

En los últimos días Fabiola Yañez publicó una imagen en sus redes sociales que tenía un mensaje que decía “tengo miedo”. Su amiga, Sofía Pacchi, hizo lo mismo minutos después pero con un mensaje que leía “yo también”.

La ex primera dama le envió una carta al fiscal del caso, Ramiro González, exigiendo garantías: “Por la presente le solicito me otorgue garantías de seguridad expresas respecto a que solamente se accederá y revisará el intercambio de chats que mantuve con Alberto Fernández de los que surgen sus actos de coacción, amedrentamiento y violencia”.