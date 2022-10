Los documentos incautados de la mansión del ex presidente republicano Donald Trump en el estado de Florida en agosto incluían datos de inteligencia altamente confidenciales sobre Irán y China.

Entre los documentos recuperados en la residencia de Palm Beach del ex presidente (2017-2021) por los investigadores del Departamento de Justicia, se encontraba uno que describía el programa de misiles de Irán y otro que “describía un trabajo de inteligencia altamente sensible dirigido a China”, informó este viernes el diario The Washington Post.

Joe Biden fue quién comenzó a realizar las denuncias públicas ante estos documentos, que aseguraba que deberían estar en los archivos de Estados Unidos, pero que Trump se llevó ilegalmente cuando salió de la Casa Blanca en enero de 2021.

Se trata de poco más de 100 documentos clasificados, algunos de ellos clasificados como ultra secretos y normalmente guardados herméticamente bajo llave, a los que solamente pocas personas autorizadas pueden acceder.

El Departamento de Justicia, justificó el allanamiento por motivos de seguridad nacional, además, del riesgo a la violación a la Ley de Espionaje que Trump había motivado, sumándose la retención y el intercambio de documentos altamente confidenciales relacionados con la defensa nacional.

Aún Trump no ha sido acusado, está a la espera de que el tribunal, luego de nombrar a un “maestro especial” independiente revise los documentos y vea cuáles podrían estar cubiertos por sus reclamos de privilegio sobre ellos.