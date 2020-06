Pedro Mazza, reconocido meteorólogo nacional realizó un fuerte descargo contra el gobierno nacional.

Hace 48 horas Prensa Obrera, sacó a la luz una nota (https://prensaobrera.com/politicas/71538-la-cachetada-de-boudou-y-el-gobierno-a-millones-de-jubilados.) que hacía mención sobre una pensión vitalicia del ex Vicepresidente Amado Boudou.

Ante esta publicación, en su cuenta personal de Facebook, el reconocido meteorólogo Pedro Mazza, realizó un fuerte descargo contra el gobierno de turno.

Volvieron mejores, más inescrupulosos, si no fuera que hay un abismo entre ellos y nosotros lo fabricarían sin dudarlo.

Por qué el estado paga a un convicto esa suma, solo porque el estado es una abstracción impersonal. Ese dinero es el que podría haber ido a la gente más vulnerable a los hospitales, a las escuelas. ¿Pero sabes qué Estado? se lo diste a un convicto simplemente porque La Plata no es tuya, no sale de tu bolsillo, sale de un esfuerzo que nunca fuiste capaz de hacer porque nunca tuviste ni capacidad ni inteligencia. Lo único que tienes es la capacidad de recaudar una gran parte del esfuerzo que hacemos todos cada vez que compramos un paquete de fideos o una leche. De ahí sale la Plata que manejas para tirarla en convictos como este, a vos no te importa nada.

Me das mucha vergüenza Estado Nacional y más vergüenza me dan los que te viven, los que se aprovechan por estar cobijados por vos y permiten estas cosas.

Que benefician a un lumpen y sabemos que este es el primero de muchos, muchos más a los que vas a premiar.

Igual me parece que no te das cuenta, me parece que estás muy cebado porque hasta ahora nuestra mansedumbre dejo pasar muchas, vimos mucho lumpenaje amasar fortunas obscenas a tu amparo. Veíamos como vos engordabas a la vez que la sociedad a la que tenías que llegar se debilitaba hasta agonizar.

Quizá esa mansedumbre alguna vez termine y no hay nada peor ni más peligroso que la furia de un manso.