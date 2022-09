René es el único puntero y con puntaje ideal.



Este próximo domingo se juega la cuarta del Torneo Senior René Leal, donde se destacan partidos que prometen y mucho.



Cronograma



Ejército vs Manantiales

Los Turrones vs Los Andes

René vs Juventud

Fernández Álvarez vs Cordón del Plata

Los Amigos vs Los Piojos

Los Pomelos vs Escorihuela

Independiente vs Dardaes



Libre: STEINDL