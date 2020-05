La idea es mantener las instalaciones del estadio en condiciones.

En tiempos de cuarentena y con las puertas del estadio Malvinas Argentinas cerradas a causas de la pandemia del coronavirus, desde la Subsecretaria de Deportes de la provincia de Mendoza, se trabaja en el mantenimiento del estadio y también sus alrededores.

Según la información a portada por la Subsecretaria de deportes de la provincia a cargo de Federico Chiapetta, se realizan trabajos de desmalezamiento, desinfección, pintura de varios sectores, mantenimiento de las calderas, revisión del sistema eléctrico, entre otras tareas.

La idea es mantener las instalaciones del estadio y sus alrededores en condiciones para los futuros eventos que hay para los próximos meses.

Respecto a los eventos deportivos más cercanos pero que no están confirmados debido a la pandemia del coronavirus, son el repechaje entre Argentina y Bielorrusia por Copa Davis (aun no está del todo confirmado que el encuentro) y el partido entre Los Pumas y Nueva Zelanda por el Rugby Championship. Este último está previsto para septiembre.

Por otro lado el propio Federico Chiapetta, en declaraciones a medios provinciales, dijo «Honestamente, no creo que se juegue la Copa Davis en Mendoza. No podemos arriesgar nada, pero por lo que dicen los dirigentes de todos los deportes, es difícil reanudar la actividad antes de fin de año. Imaginate que AFA, con todas las urgencias que tiene, no quiere arriesgarse.