Mirá como inscribirte para participar.

Regresa el evento deportivo que tuvo su primera instancia en el verano del 2024 y esta vez espera convocar un número mayor de personas que por tríos quieran medir sus habilidades, estrategias y destrezas físicas en las disciplinas de natación, ciclismo y carrera.

La fecha de la Segunda Edición del Triatlón Tupungato es el domingo 9 de febrero desde las 8h en el Polideportivo Municipal «Francisco Rizzo» (Mosconi 791). La competencia es abierta y gratuita para aficionados al deporte desde los 18 años en adelante, que deberán conformar equipos de tres integrantes de un mismo género, donde cada uno deberá desarrollar uno de los deportes, cuya exigencia será nivelada de acuerdo a las categorías. La inscripción para la competencia se encuentra abierta hasta el viernes 7 de febrero y debe concretarse mediante el siguiente enlace Formulario Online.

Categorías

A: de 18 años a 25 años

B: de 26 años a 35 años

C: de 36 años a 45 años

D: de 46 años a 55 años

E: de 56 años en adelante

Desarrollo del Triatlón

NATACIÓN | estilo libre

Elementos necesarios: gorro, antiparra y traje de baño.

Metros por categoría:

A y B: 125 mts.

C y D: 100 mts.

E: 75 mts.

CICLISMO | circuito 1500 mts

Elementos necesarios: bicicleta MTB, casco, lentes y guantes | opcional: traba.

Vueltas por categoría:

A, B y C: 4 vueltas

D: 3 vueltas

E: 2 vueltas

CARRERA | 400 mts en pista

Elemento necesario: zapatillas

Vueltas por categoría:

A y B: 3 vueltas

C y D: 2 vueltas

E: 1 vueltas

Informes y Consultas Mediante comunicación telefónica de lunes a viernes 9 a 21h, 2622505875-2622513517-2622582559