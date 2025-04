Frente a los casos de suplantación de identidad y estafas digitales, la cartera provincial brinda medidas preventivas para proteger distintas redes sociales.

El Ministerio de Seguridad y Justicia recomienda una serie de prácticas para mejorar la seguridad en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok y WhatsApp. Estas medidas están orientadas a prevenir riesgos asociados con el acceso no autorizado a cuentas, la suplantación de identidad y la divulgación no deseada de información.

Una de las principales sugerencias es activar la verificación en dos pasos, que requiere un código adicional para acceder desde un dispositivo desconocido. Esta herramienta está disponible en la mayoría de las plataformas y se puede configurar a través de aplicaciones como Google Authenticator o Authy, más seguras que el tradicional mensaje de texto.

Además, se aconseja crear contraseñas fuertes y únicas, utilizando combinaciones de letras, números y símbolos. Evitar información personal como fechas de nacimiento o nombres comunes es crucial. Los gestores de contraseñas son útiles para almacenar de manera segura estas claves complejas.

Revisar regularmente los dispositivos con sesiones activas en las cuentas también es fundamental. Si se detectan dispositivos no reconocidos o ya no en uso, se deben cerrar las sesiones. Ajustar las configuraciones de privacidad en cada red social permite limitar quién puede ver el contenido o interactuar con los perfiles.

En cuanto a los mensajes sospechosos, es recomendable no hacer clic en enlaces de fuentes desconocidas o urgentes. En redes wifi públicas, el uso de una VPN ayuda a cifrar la información y prevenir posibles interceptaciones.

Finalmente, es importante revisar las aplicaciones de terceros vinculadas a las cuentas y eliminar las que no se reconozcan o ya no se utilicen. Además, activar alertas por inicios de sesión desde nuevos dispositivos puede ayudar a detectar accesos no autorizados.