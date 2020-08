Además, prevé una tasa de interés fija del 2% mensual por seis meses y, a partir de ese momento, una variable en pesos de acuerdo a la tasa de interés BADLAR conforme al sistema de amortización francés; y contempla premios para los contribuyentes cumplidores mediante el otorgamiento de exenciones impositivas en el monotributo y el Impuesto a las Ganancias.

Sin embargo, los senadores de Juntos por el Cambio votaron en contra porque más allá de los aspectos positivos que contiene la ley, como el alivio a contribuyentes, segun dijeron «esconde otro propósito» que es, el «darle un traje a medida» a Cristóbal López para que «se salve» con una moratoria que, según advirtieron, no sólo lo beneficiaría económicamente sino que además contribuiría a extinguir las acciones penales en su contra por posible «defraudación» al fisco.

«No podemos acompañar este proyecto. No lo vamos a hacer. Creemos que una defraudación de este tamaño merece todo el peso de la ley. El dinero fue utilizado para comprar medios de comunicación. No es que no lo tenía. Nos sacó la plata a los argentinos y los usó para otra cosa«, reprochó el miembro informante de Juntos por el Cambio, Esteban Bullrich.

Y agregó «No podemos seguir ese camino, basta de privilegios. Darle a un delincuente que le robo a los argentinos un traje a medida para que se salve, no es el camino«.