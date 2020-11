El hombre que saltó junto a Diego en aquel histórico partido entre Argentina e Inglaterra en México y que vio en primer plano el toque mágico de la mano del Diez a la pelota que terminó en gol, hizo un posteo en redes sociales minutos después de conocerse la triste noticia del fallecimiento del astro argentino. En esa misma publicación, adelantó que estará brindando una entrevista sobre el tema en un programa de TV inglés. Al instante, recibió duras críticas en los comentarios.

“Diego Maradona had greatness, but no sportsmanship (Diego Maradona tuvo grandeza, pero no deportividad)”, escribió el ex guardameta en su cuenta de Twitter para adelantar un breve análisis que se publicará en las próximas horas. “Estaré en GMB mañana por la mañana hablando de las novedades de hoy sobre Maradona, más una entrevista con DailyMailUK. Gracias por los miles de mensajes que he recibido esta tarde”, posteó.

Sin embargo, en apenas minutos, su mensaje se volvió un fenómeno viral con miles de repudios por aprovechar la muerte de Maradona para vender una nota en los medios, con más de un centenar de respuestas.

Shilton nunca le perdonó a Maradona el gol de La mano de Dios, aunque nada dijo sobre el segundo tanto, llamado el Gol del Siglo por la notable improvisación estética en la que desparramó a sus rivales hasta llegar a la red.

Cabe recordar que el ex guardameta no invitó a su partido homenaje al crack argentino al considerarlo “deshonesto”, lo que envalentonó a Diego cuando brindó una entrevista en Canal Nueve sobre la decisión de su ex colega: “El dijo que no me invitaba a su partido despedida porque era deshonesto. Encantado, soy Deshonesto Maradona… Ya está. Ya pasó un montón de tiempo. La pelota ya la fue a buscar adentro… ¿De qué estamos hablando?”.

La inoportuna crítica de Shilton se dio en un contexto insólito. Mientras el mundo lamenta y llora la pérdida del mejor jugador de todos los tiempos, el ex arquero remarcó su supuesta falta de ética por lo sucedido en la Copa del Mundo que terminó transformando a la leyenda en mito.