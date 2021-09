Fernando Lanzone, Presidente de la Asociación Ciclística de Mendoza, habló de lo sucedido con Nicolás Naranjo.

Continúa el dolor en el mundo del ciclismo de Mendoza y el país, luego del trágico accidente en pista, de Nicolás Naranjo, cuando disputaba una nueva fecha de campeonato de pista en el Velódromo de Mendoza.

“Es una verdadera tragedia, o el destino no la verdad que no sé y todavía no lo puedo descifrar”, comenzó diciendo Fernando Lanzone, al programa El Deportivo de Radio 2.

Además agregó: “Tengo más de 20 años al frente del ciclismo y es la primera vez que me pasa algo de estas características, siempre tenemos millones de caída carrera a carrera, pero esta del pasado sábado superó todos los límites”.

“Las caídas en las carreras de bicicletas siempre están y van a seguir estando, pero insisto esto ha sobrepasado todas las barreras y lamentablemente nos pasó en la provincia de Mendoza”.

“Nicolás era un pibe muy solidario, magnifico, brillante y nada lamentablemente se dio esta situación y no queda otra que seguir para adelante sabiendo el corazón de Nicolás, va a seguir latiendo siempre”. Por último y a raíz de lo sucedido, el propio Fernando Lanzone, adelantó que el próximo fin de semana seguramente no habrá actividad ciclística