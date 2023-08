Sigue el debate por empleados que cobran y no trabajan en San Carlos

Pidieron información sobre la situación de los trabajadores del municipio.

Como se conoció durante esta semana, la Oficina de Ética Pública exigió informes a la Municipalidad de San Carlos por empleados de la Municipalidad de San Carlos. Así se descubrió a personas que cobrar sus sueldos pero no asistirían a cumplir sus tareas laborales.

Agustina Testa, concejal por Cambia Mendoza en San Carlos, estuvo en «A Media Mañana» por Canal 8 y comentó, «venimos desde hace tiempo con un pedido de información al municipio de diferentes aspectos y en diferentes gestiones».

Detalló, que «este pedido de informe fue presentado por la concejal del Partido Verde el año pasado, y luego lo presento la concejal de Nuevos Rumbos». Pero señaló, que hasta ahora, «ambos pedidos nunca fueron respondidos, se presentaron en diferentes oportunidades».

La edil Cecilia Coronel, por su parte explicó, «presentamos desde mi bloque el pedido, en el mes de marzo. Porque en el presupuesto anual del municipio se detallaba en una de las hojas, que el concejo tiene diez cargos, diez secretarios con categoría «G», por este motivo. Nosotros realizamos el pedido».

«Tratamos que las cosas se hagan como debe ser, que cada concejal tiene su secretario con la categoría que corresponde», detalló.

Por este motivo, «hicimos una denuncia a Ética Pública, desde donde se obligó a responder a la comuna. No encontramos con toda la información de la planta permanente y contratados» de la comuna, argumentó.

Dejando en evidencia, los empleados que cobren un sueldo y no asisten a trabajar, «ha sido sorpresa y no tanto. El municipio no cumple, con su deber de informar, ni al pueblo ni al poder legislativo». En detalle contaron que se trata de «tres personas en el concejo deliberante que nunca han ido a trabajar, desde los años que llevamos en el concejo».

Desde la comuna, por el momento no han respondido ante esta situación.