Desde hace 10 años.

A través de las redes sociales, se conoció la historia de un vecino tunuyanino que desde hace años, lleva adelante su tarea silenciosa, pero muy significativa.

Silvio Rueda, asiste desde hace 10 años al Hospital Scaravelli de Tunuyán para brindar un desayuno calentito a quienes desde muy temprano acuden para ser atendidos.

En diálogo con Canal 8, comentó, que este labor lo realiza «dos veces a la semana ,regalo 25 desayunos con tortitas».

Sobre cómo surgió su acción totalmente desinteresada comentó, «vi que había mucha gente esperando, me di cuenta que esa gente quizás no tenia para desayunar. Un día se me ocurrió ir a regalar, y resultó que me gustó a hacerlo», contó.

«Lo empecé a hacer hace 10 años, hay tiempos que he tenido que dejarlo por razones personales», pero siempre ha estado cerca para ayudar. «Hacerlo me hace bien», reconoció. «Siempre me ha gustado ayudar».

«Me di cuenta que es una forma de ayudar a alguien sin pedir nada a cambio». Sobre la respuesta de la comunidad, «la gente se sorprende, les cuesta recibir».

«Siempre hay muchos niños en pediatría, ellos siempre se arriman. Ese es el lugar que más me gusta», reconoció.

«Yo hoy puedo dar 25, ojalá en algún momento pueda hacer más», agregó y anticipó que está planificando más acciones solidarias.