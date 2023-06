Sin Lionel Messi, la Selección Argentina enfrentará a Indonesia este lunes

Sin la presencia de Lionel Messi, la Selección Argentina se enfrenta ante Indonesia en un amistoso internacional este lunes 19 de junio, por la segunda parada de la doble fecha FIFA en Yakarta, capital del país asiático. El partido será a las 9.30hs, en el estadio Gelora Bung Karno.

En esta instancia, el equipo de la Selección no contará con Lionel Messi, Ángel Di María y Nicolás Otamendi, quienes ya regresaron al país para iniciar sus vacaciones. Asimismo, el técnico Scaloni, ya había adelantado que quería ver a varios jugadores en esta doble fecha FIFA, por lo cual se esperan muchos más cambios.

La presencia habitual de Dibu Martínez podría modificarse y el nombre de Gerónimo Rulli comienza a tomar fuerza, ya que el DT podría darle una chance en el arco. En la defensa, los únicos que repetirían serían Nahuel Molina Lucero y Marcos Acuña en los laterales, mientras que en la zaga central aparece una nueva incógnita. Leonardo Balerdi sería el primer marcador central, mientras que Germán Pezzella y Facundo Medina se pelean por ocupar un lugar a su lado.

En la mitad de la cancha, Leandro Paredes será quien ocupe el eje de mediocampistas, en lugar de Enzo Fernández, mientras que Gio Lo Celso y Exequiel Palacios estarán a su lado desde el arranque para completar el tridente de volantes encargados de la recuperación y generación de juego.

En el ataque, todo parece indicar que Lucas Ocampos será de la partida tras varias ausencias en las convocatorias, mientras que Julián Álvarez, suplente en el primer juego por haberse sumado con lo justo tras consagrarse en la Champions League con el Manchester City, será el centro delantero nacional.

En cuanto al tercer componente del tridente ofensivo, Alejandro Garnacho, quien contra Australia debutó en la Selección, tiene chances de estar de arranque en lugar de Ángel Di María. No obstante, de no jugar de entrada, Nicolás González será quien tome su lugar.

Lionel Scaloni habló de la importancia del partido para el resto de los jugadores y, sobre todo, para que el cuerpo técnico continúe probando. «Argentina está muy por encima de cualquier jugador. En este caso Leo no está, pero están los demás. Esperemos que lo disfruten», indicó.

Con respecto al futuro de Messi, el DT comentó contundente: «En principio, Messi sigue estando en la Selección y no vale la pena pensar más allá lo que va a pasar en el futuro. Por el mundo del fútbol nos gustaría que juegue para siempre. En algún momento pasará que no jugará más, no sólo en la Selección Argentina, sino que dejará de jugar al fútbol y ese será un día muy triste para todos. No vale la pena pensar más allá».

La probable formación de la Selección Argentina vs. Indonesia

Dibu Martínez o Gerónimo Rulli; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Germán Pezzella o Facundo Medina, Marcos Acuña; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lucas Ocampos; Julián Álvarez y Alejandro Garnacho o Nicolás González.