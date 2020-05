Dos temas de la política pura y dura, a pesar de la crisis que viven el país y la provincia; adquieren relevancia por los implicados.

Por un lado, Alfredo Cornejo volvió a arremeter contra el gobierno nacional, en una entrevista con Infobae. Y por otro, el PJ de Mendoza, intenta complicar a hombres y mujeres de Cornejo.

El ex gobernador de Mendoza, ya habia hecho recientemente declaraciones lapidarias contra el actual ejecutivo nacional (ver nota)

Cornejo habló de las sesiones virtuales, de la realidad económica del país y de cómo, según él, la vicepresidenta comenzó a ser más gravitante en las decisiones del Gobierno más allá de la independencia que suele predicar Alberto Fernández.

“Yo creo que la economía no da para más, no que la cuarentena no da para más. Que la economía no da para más. Estamos a punto de entrar a la cuarentena más larga de todos los países, primer punto. Si contás los muertos actuales por coronavirus, la cuarentena sirvió. Pero esa es la foto que quiere mostrar el Gobierno«, dijo.