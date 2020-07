La pandemia, sin dudas, ha afectado a muchos sectores privados en estos meses de anormalidad económica. Uno de ellos es el de los jardines maternales, un sector que se siente sin respuestas, sin poder trabajar y sin fecha cierta de reanudación de sus actividades. Ahora, el sector busca una ayuda económica del gobierno, ya que aseguran que la situación es sumamente crítica para muchas familias.

«Son días críticos y muy difíciles. Somos uno de los sectores comerciales más afectados por la pandemia», apuntó Florencia Suñer, directora de un jardín maternal de Tupungato en el programa AMM de Canal 8 Valle de Uco. «Como docentes de todos los jardines maternales nos sólo del Valle de Uco sino de toda la provincia somos consientes del grado de peligro que tiene este virus, pero hemos llegado al momento de pedir nuestra reapertura, porque luego de varios intentos y de varios pedidos hacia los municipios y a gobernación no hemos logrado obtener respuesta», asegura la docente.

Con respecto a las tratativas del sector para poder volver a funcionar en lo inmediato, Suñer conto: «Nosotros (jardines maternales) hemos armado un protocolo, que tiene como pautas principales el bienestar del niño, el cual fue elaborado por un ingeniero en higiene y seguridad y está revisado y avalado por un pediatra y por una psicóloga. Este protocolo fue entregado a las autoridades y aún no recibimos respuesta».

«En lo personal, mi jardín está ubicado en Tupungato. Tengo a cinco dondetes a cargo, las cuales aún no han podido cobrar su sueldo del mes de marzo, ya que cerramos el 16 de ese mes. Tenemos atrasados diferentes impuestos, alquileres. A esto se suma que los papás no abonan sus cuotas porque lamentablemente muchos han perdido sus trabajos y otros han tenido que buscar una niñera para porder ir a trabajar. La verdad, es que uno se pone en el lugar de esos padres y entiende la situación», aseveró.

«Nosotros no somos parte de la escuela. Somos un comercio y una necesidad para muchas familias. Lamentablemente, si no tenemos una respuesta, somos pilares económicos de muchas casas a las cuales necesitamos llegar. Por este motivo es que estamos en búsqueda de una ayuda económica al sector s y nos vamos a presentar en Casa de Gobierno en Mendoza. Estamos pensando no ya en la apertura de los establecimientos sino en una ayuda económica única», señaló Florencia Suñer, quien está al frente del reclamo junto a otras directoras de jardines maternales de la provincia.